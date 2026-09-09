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Métro Boulot Yakumo T02

Rokushi Ayano

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Hina passe ses journées à être ballottée par le contraste entre le "grand frère qui a l'air d'un fêtard" , Yakumo, et sa véritable personnalité. Elle était heureuse rien qu'à être à ses côtés, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie face à la gentillesse de Yakumo envers tout le monde... C'est alors que Yakumo doit partir en mission loin d'ici... ! ? L'histoire d'amour entre les deux va se mettre en marche sans qu'ils puissent s'y opposer ! Cette nouvelle histoire longue, spécialement dessinée pour l'occasion, est pleine de moments à faire battre le coeur ! Voici le deuxième tome tant attendu de cette série qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. - Résumé provisoire -

Par Rokushi Ayano
Chez Kazé Editions

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Auteur

Rokushi Ayano

Editeur

Kazé Editions

Genre

Seinen/Homme

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Métro Boulot Yakumo T02

Rokushi Ayano

Paru le 10/09/2026

Kazé Editions

9,99 €

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Scannez le code barre 9782820355720
9782820355720
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