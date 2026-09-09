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Fiscalité immobilière

Jean Schmidt, Emmanuel Kornprobst

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Ouvrage original et unique sur le marché Destiné aux professionnels comme aux profanes, aux étudiants faisant leurs premiers pas dans la matière comme aux contribuables désireux d'obtenir un renseignement, cet ouvrage clair, accessible et complet est consacré à la fiscalité de l'immeuble envisagé comme un objet de production, de négoce, mais également de gestion. Sa présentation, ses références font de ce titre une excellente synthèse qui satisfera les spécialistes comme les généralistes. 1/ Un ouvrage pratique et opérationnel : Les développements sont assortis d'exemples chiffrés. Des encadrés pour mettre en avant les textes importants. 2/ Un accès rapide à l'information grâce notamment aux index tel l'index des principaux articles du Code général des impôts cités dans l'ouvrage. 3/ Un ouvrage original et unique sur le marché : une étude fiscale globale et comparative de l'ensemble de la vie de l'immeuble, depuis sa construction, ou son apport en société, jusqu'à sa cession, en passant par sa location, nue ou meublée, et son exploitation, en distinguant l'immeuble du patrimoine privé, l'immeuble d'entreprise et celui des professionnels de l'immobilier.

Par Jean Schmidt, Emmanuel Kornprobst
Chez LexisNexis

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Auteur

Jean Schmidt, Emmanuel Kornprobst

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit fiscal

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Fiscalité immobilière

Jean Schmidt, Emmanuel Kornprobst

Paru le 10/09/2026

900 pages

LexisNexis

59,00 €

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Scannez le code barre 9782711045211
9782711045211
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