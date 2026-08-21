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Actions éducatives bienveillantes

Andrée-Anne Létourneau

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Ce manuel soutient les éducateurs et les éducatrices dans leur mission d'accompagnement de l'enfant. Rédigé avec bienveillance et respect, il transforme chaque interaction en occasion d'apprentissage. Dans la première partie, on présente l'enfant, acteur principal de son développement. Les interventions choisies encouragent la participation active de l'enfant, son autonomie et son pouvoir d'agir, dans des contextes clés comme les routines, les transitions et les jeux. La seconde partie propose des outils concrets, basés sur des observations ciblées et des objectifs clairs, pour concevoir un plan de soutien au développement.

Par Andrée-Anne Létourneau
Chez ERPI - Le Renouveau Pédagogique Editions

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Auteur

Andrée-Anne Létourneau

Editeur

ERPI - Le Renouveau Pédagogique Editions

Genre

Pédagogie

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Actions éducatives bienveillantes

Andrée-Anne Létourneau

Paru le 21/08/2026

296 pages

ERPI - Le Renouveau Pédagogique Editions

35,95 €

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Scannez le code barre 9782766160884
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