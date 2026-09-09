En bons pères de famille

"En bon père de famille". Lorsqu'elle s'installe à Bruxelles, Rose Lamy est sidérée de découvrir que cette formule archaïque figure sur son bail. L'expression est si familière qu'elle semble aller de soi. Mais que dit-elle de la société qui l'a produite ? Et pourquoi continue-t-elle de faire du père la mesure du bon comportement, du raisonnable, de la respectabilité ? A partir de ces interrogations, Rose Lamy revisite son histoire familiale et réexamine la figure de son propre père, longtemps enfermée entre deux récits contradictoires. Ce faisant, elle démêle le fil d'un modèle social tentaculaire et profondément ancré dans nos imaginaires : celui du patriarcat. Publié pour la première fois sous la forme d'un essai, cette édition enrichie intègre également les réflexions suscitées par des événements plus récents, notamment l'affaire Mazan, qui a mis en lumière avec une force inédite une réalité au coeur du livre : les auteurs de violences ne sont pas des monstres en marge de la société, mais des hommes ordinaires, issus de tous les milieux sociaux. Des "bons pères de famille" . Dans cet essai graphique aussi incisif que drôle, où les illustrations de Marion Mulmann font émerger des instants de vérité, Rose Lamy confirme sa place parmi les voix les plus importantes du féminisme contemporain.