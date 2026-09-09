Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

En bons pères de famille

Rose Lamy, Marion Mulmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"En bon père de famille". Lorsqu'elle s'installe à Bruxelles, Rose Lamy est sidérée de découvrir que cette formule archaïque figure sur son bail. L'expression est si familière qu'elle semble aller de soi. Mais que dit-elle de la société qui l'a produite ? Et pourquoi continue-t-elle de faire du père la mesure du bon comportement, du raisonnable, de la respectabilité ? A partir de ces interrogations, Rose Lamy revisite son histoire familiale et réexamine la figure de son propre père, longtemps enfermée entre deux récits contradictoires. Ce faisant, elle démêle le fil d'un modèle social tentaculaire et profondément ancré dans nos imaginaires : celui du patriarcat. Publié pour la première fois sous la forme d'un essai, cette édition enrichie intègre également les réflexions suscitées par des événements plus récents, notamment l'affaire Mazan, qui a mis en lumière avec une force inédite une réalité au coeur du livre : les auteurs de violences ne sont pas des monstres en marge de la société, mais des hommes ordinaires, issus de tous les milieux sociaux. Des "bons pères de famille" . Dans cet essai graphique aussi incisif que drôle, où les illustrations de Marion Mulmann font émerger des instants de vérité, Rose Lamy confirme sa place parmi les voix les plus importantes du féminisme contemporain.

Par Rose Lamy, Marion Mulmann
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Rose Lamy, Marion Mulmann

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En bons pères de famille par Rose Lamy, Marion Mulmann

Commenter ce livre

 

En bons pères de famille

Rose Lamy, Marion Mulmann

Paru le 10/09/2026

200 pages

Jean-Claude Lattès

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674065
9782709674065
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.