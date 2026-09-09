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Mes recettes cosy - Mon petit foodtruck

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Savourez 26 délicieuses recettes cosy dans ce charmant petit food truck ! Montez à bord de ce petit food truck et partez pour un tour du monde des saveurs les plus gourmandes ! Dans ce livre, retrouvez 26 recettes iconiques de street food maison, faciles à préparer et parfaites pour partager un moment convivial. Craquez pour un smash cheeseburger ultra fondant, un hot dog façon Brooklyn, un pastrami sandwich généreux, des tacos au pulled pork, un chawarma au poulet ou encore un crispy fried chicken relevé de hot sauce. Voyagez aussi à travers les cuisines du monde avec des falafels au tahini, des nouilles dan dan, des tteokbokki coréens, un riz sauté aux crevettes ou une authentique pizza napolitaine. Sans oublier les incontournables accompagnements qui font le succès des food trucks : onion rings croustillants, corn dogs gourmands et sandwichs généreusement garnis. Pour terminer sur une note sucrée, laissez-vous tenter par des donuts moelleux, un milk-shake à la fraise, un sundae vanille-caramel ou encore des esquimaux colorés. En bonus : un food truck à personnaliser avec des stickers pour prolonger l'expérience et s'amuser tout en cuisinant. Le livre idéal pour découvrir les meilleures recettes de street food, réussir des burgers, tacos, sandwichs et spécialités du monde entier, et retrouver à la maison l'ambiance gourmande des food trucks.

Par A préciser
Chez Marabout

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Auteur

A préciser

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

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Mes recettes cosy - Mon petit foodtruck

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Paru le 16/09/2026

64 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501204552
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