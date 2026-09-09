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Mes recettes cosy - Mon petit cottage

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Savourez 26 délicieuses recettes cosy dans ce charmant petit cottage ! Poussez la porte de ce charmant petit cottage et installez-vous près du feu pour savourer les recettes les plus réconfortantes de la saison. Dans ce livre, retrouvez 26 recettes cosy et gourmandes, parfaites pour les après-midis cocooning, les brunchs du week-end et les pauses thé pleines de douceur. Préparez un chocolat viennois onctueux, un caramel macchiato, un massala chai épicé ou l'incontournable pumpkin spice latte pour accompagner vos moments de détente. Côté gourmandises, laissez-vous tenter par de délicieux scones, crumpets, brownies aux noix de pécan, banoffee pie, pumpkin pie, blondies au caramel beurre salé ou millionaire's shortbread, des classiques irrésistibles de la pâtisserie anglo-saxonne. Et pour les petites faims, découvrez des recettes simples et généreuses comme les oeufs bénédictes, le mac and cheese, la chicken soup, la quiche lorraine ou encore la tarte aux poireaux, idéales pour un déjeuner chaleureux en toute simplicité. En bonus : un adorable salon de thé à décorer avec des stickers pour prolonger l'expérience et créer votre propre univers cosy. Le livre idéal pour trouver des recettes cocooning, préparer un brunch gourmand, réussir des boissons chaudes maison et retrouver tout le charme réconfortant d'un cottage anglais à la maison.

Par A préciser
Chez Marabout

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Auteur

A préciser

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine familiale

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Mes recettes cosy - Mon petit cottage

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Paru le 16/09/2026

64 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501204545
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