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Et si c'était inflammatoire ?

Catherine Lacroisnière

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Fatigue chronique, prise de poids, troubles digestifs, douleurs inexpliquées... Et si c'était inflammatoire ? L'inflammation est une réaction naturelle de votre organisme pour se protéger face aux agressions. Mais lorsqu'elle se prolonge ou se répète sans cesse, elle peut perturber l'équilibre du corps et favoriser de nombreux symptômes et maladies chroniques. Bonne nouvelle : il est possible d'agir ! Pionnière de l'alimentation anti-inflammatoire en France, la Dre Catherine Lacrosnière vous aide à comprendre ce qui se joue dans votre corps et vous livre les clés pour réduire durablement l'inflammation chronique. Elle vous propose : - Un test pour déterminer si vos symptômes sont inflammatoires, et identifier votre profil parmi trois grands types d'inflammation. - Un protocole de quatre semaines avec des menus, un programme d'activité physique et des conseils pour limiter votre exposition aux toxiques environnementaux. - Des recettes aussi gourmandes que bonnes pour votre santé. Apaisez l'inflammation à sa source et retrouvez toute votre énergie et votre vitalité !

Par Catherine Lacroisnière
Chez Marabout

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Auteur

Catherine Lacroisnière

Editeur

Marabout

Genre

Autres maux

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Et si c'était inflammatoire ?

Catherine Lacroisnière

Paru le 10/09/2026

256 pages

Marabout

18,90 €

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Scannez le code barre 9782501200479
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