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Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque T09 Manhua (Mo Dao Zu Shi)

Xiang tong xiu Mo

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Le manhua adapté de la saga à succès Mo Dao Zu Shi se poursuit alors que Jiang Cheng renaît de ses cendres. Wei Wuxian et Jiang Cheng ont échappé de justesse à la mort dans les profondeurs de la grotte du Xuanwu du carnage, avant d'être à nouveau frappés par le malheur lorsque le Quai des Lotus est attaqué par des membres du Clan Wen. Gravement blessé lors de l'attaque, Jiang Cheng perd son noyau d'or, la source de sa puissance en tant que cultivateur. Pourtant, un espoir subsiste. Certains membres du Clan Wen sont prêts à leur prêter main-forte et à les cacher de ceux qui cherchent à le tuer. Désormais réduit à un simple mortel, Jiang Cheng décide de se lancer dans un voyage ardu pour trouver un maître capable de restaurer son noyau d'or... mais une telle quête l'éloignera de Wei Wuxian et de son foyer pendant une longue période. Séparés, qui peut dire où leurs chemins respectifs les mèneront ?

Par Xiang tong xiu Mo
Chez Komogi

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Auteur

Xiang tong xiu Mo

Editeur

Komogi

Genre

Manga

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Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque T09 Manhua (Mo Dao Zu Shi)

Xiang tong xiu Mo

Paru le 10/09/2026

216 pages

Komogi

14,95 €

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