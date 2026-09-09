Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Maison Mère

Cloch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le carnet des recettes qui comptent vraiment. Celles qui se transmettent, qui se racontent, qui sentent l'enfance et les grandes tablées du dimanche. On y note les secrets bien gardés, les plats testés et validés en famille, les petits tours de main de mamie... et ceux de la nouvelle génération. Parce qu'une recette, ce n'est jamais juste une recette : c'est un souvenir qui mijote et un héritage vivant. A remplir, à tacher, à transmettre - avec amour, évidemment. Une collection de 3 carnets : A ma sauce, Social Club et Maison mère. Pensés comme de vrais objets à vivre : on y note, on y tache, on y revient. Avec leurs photos au flash, brutes et spontanées, leurs couleurs pop et tendance et leurs mantras feel good, ils apportent un regard nouveau sur le carnet de recettes traditionnel. Chaque carnet possède son univers, drôle, incarné et reconnaissable au premier regard. A l'intérieur : des pages à remplir, quelques contenus malins et une bonne dose de bonne humeur pour garder les recettes qui comptent vraiment. Carnets cousus, façonnés en France, conçus pour durer, se transmettre... et se remplir au fil des souvenirs.

Par Cloch
Chez Cloch

|

Auteur

Cloch

Editeur

Cloch

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maison Mère par Cloch

Commenter ce livre

 

Maison Mère

Cloch

Paru le 09/09/2026

80 pages

Cloch

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488930017
9782488930017
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.