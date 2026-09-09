Le carnet des recettes qui comptent vraiment. Celles qui se transmettent, qui se racontent, qui sentent l'enfance et les grandes tablées du dimanche. On y note les secrets bien gardés, les plats testés et validés en famille, les petits tours de main de mamie... et ceux de la nouvelle génération. Parce qu'une recette, ce n'est jamais juste une recette : c'est un souvenir qui mijote et un héritage vivant. A remplir, à tacher, à transmettre - avec amour, évidemment. Une collection de 3 carnets : A ma sauce, Social Club et Maison mère. Pensés comme de vrais objets à vivre : on y note, on y tache, on y revient. Avec leurs photos au flash, brutes et spontanées, leurs couleurs pop et tendance et leurs mantras feel good, ils apportent un regard nouveau sur le carnet de recettes traditionnel. Chaque carnet possède son univers, drôle, incarné et reconnaissable au premier regard. A l'intérieur : des pages à remplir, quelques contenus malins et une bonne dose de bonne humeur pour garder les recettes qui comptent vraiment. Carnets cousus, façonnés en France, conçus pour durer, se transmettre... et se remplir au fil des souvenirs.