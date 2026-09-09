Rendez-vous sur le Titanic

Héritière d'une famille de Voyageurs temporels, Lilly a grandi avec un Code infl exible : ne jamais modifier le cours de l'Histoire à des fins personnelles. Alors que la boutique familiale d'antiquités croule sous les dettes, une mission pour retrouver un collier de saphirs disparu semble s'imposer comme la seule solution contre la faillite. Lilly accepte l'impensable : voyager jusqu'en 1912 à bord d'un paquebot condamné, le Titanic. Sous l'identité d'une femme de chambre au service de la redoutable comtesse de Rothes, Lilly découvre le faste étourdissant de la première classe, et l'envers du décor... Elle y rencontre surtout Ray, un passager au charme désarmant qui semble voir clair dans son jeu malgré son uniforme et ses mensonges. L'ombre de l'iceberg se rapproche, et Lilly doit choisir : obéir au Code et mener à bien sa mission ou suivre son coeur... Le premier titre de la série BEST-SELLER A spark of time enfin traduit en français.