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Les signes de l'Univers

Chantal Mehiel

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Un signe peut apparaître quand tu t'y attends le moins. Un mot entendu, une rencontre inattendue, une intuition soudaine... L'univers parle à qui sait écouter. Avec cet oracle simple et inspirant, ouvre la boîte, pose une question et laisse les cartes te répondre. Parfois douces, parfois directes, elles éclairent tes choix, apaisent tes doutes et t'aident à avancer avec confiance. Chaque message agit comme un miroir intérieur. Il révèle ce que ton âme sait déjà mais que le mental oublie trop souvent. Un compagnon quotidien pour retrouver confiance, écouter les signes et marcher plus sereinement sur ton chemin.

Par Chantal Mehiel
Chez Ali Baba

|

Auteur

Chantal Mehiel

Editeur

Ali Baba

Genre

Arts divinatoires

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Les signes de l'Univers

Chantal Mehiel

Paru le 09/09/2026

Ali Baba

14,90 €

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Scannez le code barre 9782488183512
9782488183512
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