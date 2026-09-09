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Le livre-puzzle de Nino Dino

Mim, Thierry Bedouet

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Un puzzle, une histoire... et Nino Dino dans un nouveau format ! Un livre-jeu pour s'amuser avec Nino Dino Nino Dino, le petit tyrannosaure "super-grand et méga-fort" , revient dans un concept original : un livre-puzzle. Les enfants plongent dans son univers drôle et plein d'énergie tout en découvrant les grands moments de la journée. Une journée pleine d'aventures ! Du réveil au coucher, en passant par le petit déjeuner, l'école, les jeux avec les copains et le bain, le lecteur accompagne Nino Dino tout au long de sa journée. Chaque double page propose un puzzle sur ces moments du quotidien. Lire, jouer et apprendre en même temps Chaque double page associe une histoire courte et rythmée à un puzzle de neuf pièces. Ce concept ludique stimule l'imagination, la motricité fine et la concentration, tout en offrant un moment complice avec l'adulte.

Par Mim, Thierry Bedouet
Chez Editions Milan

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Auteur

Mim, Thierry Bedouet

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Le livre-puzzle de Nino Dino

Mim, Thierry Bedouet

Paru le 10/09/2026

10 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408067335
9782408067335
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