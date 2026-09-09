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#Roman francophone

Les Potions d'amour de la famille Botero

Sun-Young Lee

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Si l'on vous prescrivait une dose d'amour, accepteriez-vous le remède ? Au coeur d'un quartier de Séoul en pleine mutation, une étrange pharmacie attire les âmes en quête d'amour. Son gérant jovial, tout droit sorti d'un tableau de Botero, et sa femme d'une beauté envoûtante, prétendent guérir les coeurs grâce à un mystérieux philtre d'amour. L'officine, vibrante de musique, d'une douce odeur de tisane et de promesses, voit chaque jour plus de clients se presser à ses portes. Dans ce monde où l'amour semble oublié, qui résisterait à l'espoir d'un remède capable de raviver les passions perdues ? Un roman profondément humain et poétique, qui explore le vrai sens de l'amour à notre époque. "Une belle exploration de l'amour et de ses mille définitions". Keulmadang

Par Sun-Young Lee
Chez Hauteville

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Auteur

Sun-Young Lee

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature asiatique

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Les Potions d'amour de la famille Botero

Sun-Young Lee trad. Johanna Clausse

Paru le 10/09/2026

288 pages

Hauteville

8,95 €

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Scannez le code barre 9782387215000
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