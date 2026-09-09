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#Essais

Céline Dion

Morgane Giuliani

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Pourquoi Céline Dion est-elle devenue Céline Dion ? Comment une jeune fille issue d'une famille de quatorze enfants, dans un petit village du Québec, est-elle devenue l'une des chanteuses les plus célèbres de tous les temps ? Qu'est-ce qui explique ce lien si fort avec le public, au-delà des tubes, des records et des concerts à guichets fermés ? Des premiers pas dans le piano-bar familial aux plus grandes scènes du monde, des chansons de Jean-Jacques Goldman à My Heart Will Go On, des années Las Vegas aux épreuves qui ont bouleversé sa vie, ce livre retrace le parcours d'une artiste qui n'a jamais cessé d'évoluer, sans jamais perdre ce qui la rend unique. Le portrait d'une femme passionnée, libre et profondément attachante, qui a toujours trouvé la force de se réinventer. Le Phénix Pop. Journaliste spécialisée dans la pop culture, Morgane Giuliani s'intéresse aux artistes qui façonnent leur époque, en particulier aux grandes figures féminines de la musique. Elle est l'autrice de plusieurs livres consacrésà la pop, dont Taylor Swift, La rebelle devenue icône chez Talent Editions.

Par Morgane Giuliani
Chez Talent sport

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Auteur

Morgane Giuliani

Editeur

Talent sport

Genre

Variété internationale

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Céline Dion

Morgane Giuliani

Paru le 10/09/2026

128 pages

Talent sport

19,90 €

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Scannez le code barre 9782378155711
9782378155711
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