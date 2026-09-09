Les prophéties à l'épreuve des faits

Peut-on réellement prédire l'avenir ? Depuis des siècles, prophètes, voyants, médiums et autres "contactés" annoncent des événements censés bouleverser le monde. Certaines prédictions semblent troublantes, d'autres se révèlent totalement erronées. Comment s'y retrouver ? Dans cet ouvrage, Alain Moreau propose une analyse rigoureuse et documentée des principales prophéties contemporaines. En s'appuyant sur des cas précis - pandémie de 2020, prédictions attribuées à Nostradamus, annonces de médiums ou de channels - il confronte les annonces aux faits, en distinguant ce qui relève de la coïncidence, de l'interprétation ou de la véritable anticipation. L'auteur met également en lumière les mécanismes de construction et de diffusion des prophéties, ainsi que les nombreuses dérives qui accompagnent ces discours : extrapolations abusives, faux documents, récupération médiatique. Il examine enfin les grandes thématiques associées à ces prédictions - fin des temps, "ascension" de l'humanité, contact extraterrestre - en les replaçant dans une perspective critique. Un ouvrage accessible et structuré qui invite à prendre du recul sur un sujet souvent passionnel, et à interroger avec discernement notre rapport à l'avenir.