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#Roman francophone

Toujours amoureuse à 80 ans

Yseult Welsch

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Toujours amoureuse à 80 ans propose un regard lumineux, incarné et profondément humain sur le vieillissement. A travers un récit mêlant réflexions, souvenirs, expériences vécues et scènes du quotidien, l'autrice partage une conviction forte ? : vieillir n'est pas un déclin, mais une transformation intérieure, une libération progressive vers l'essentiel. Amoureuse de la vie, du chant, de la création et des rencontres, elle raconte comment l'âge permet d'épurer, de ralentir, d'écouter autrement. Le corps s'allège, l'esprit s'ouvre, les sens deviennent plus subtils. Le temps n'est plus un ennemi mais un allié, offrant discernement, justesse et profondeur. Au fil des pages, sont abordés sans tabou les thèmes de l'amour tardif, de la solitude, de la transmission, du rapport au corps vieillissant, de la créativité et de la sagesse active. L'autrice affirme que l'on peut encore aimer profondément, créer, transmettre et s'émerveiller bien après 80 ans. L'amour, simple et vrai, peut surgir à tout âge, libéré des attentes et des contraintes. Le chant, fil conducteur de toute une vie, apparaît comme un outil de guérison et de conscience, une voie de reliance à soi et aux autres. Les récits de voyages, de rencontres imprévues et de situations du quotidien illustrent une philosophie fondée sur l'adaptation, la confiance en la vie et le "? faire et laisser faire ? " . Loin des clichés de la décrépitude, ce livre célèbre la vieillesse comme un art de vivre, une période de récoltes, de partage et de liberté intérieure. Un texte inspirant, accessible et profondément actuel, destiné à toutes les générations, qui invite à changer notre regard sur l'âge et à croire que la Vie demeure amoureuse jusqu'au bout.

Par Yseult Welsch
Chez Editions Le Mercure Dauphinois

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Auteur

Yseult Welsch

Editeur

Editions Le Mercure Dauphinois

Genre

Littérature française

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Toujours amoureuse à 80 ans

Yseult Welsch

Paru le 09/09/2026

54 pages

Editions Le Mercure Dauphinois

12,50 €

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