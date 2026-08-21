La vie du pianiste Arthur Rubinstein a tout d'un roman d'aventures. Des fumées charbonneuses de sa Pologne natale aux lumières d'Hollywood où il remporta un Oscar, de ses difficiles années d'apprentissage à Berlin aux excès de sa vie parisienne, son destin épouse les soubresauts du XXe siècle qu'il traversa de part en part. Fantasque et séducteur, Rubinstein prit grand soin de façonner sa propre légende dans les médias : celle d'un pianiste dilettante menant une existence mondaine effervescente, cédant volontiers aux plaisirs de la vie et au charme des femmes. Pourtant, derrière son regard pétillant et son sourire irrésistible se cachait un homme tourmenté, rongé par le doute, exigeant, intransigeant, parfois même intolérant, et qui alla jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. De cette personnalité complexe et contrastée naquit un interprète exceptionnel, virtuose accompli et maître de son art, dont l'existence tout entière était en réalité vouée à la musique qu'il vivait avec une intensité presque mystique.