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#Essais

Arrêter de fumer malgré soi

Jean Bach

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Ce livre coûte à peine plus qu'un paquet de cigarettes. Il peut vous en épargner des milliers. Vous avez déjà essayé d'arrêter. Peut-être plusieurs fois. Et à chaque tentative, la même histoire : le manque, le stress, la rechute, la honte. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un piège à trois verrous - physique, comportemental et psychologique - et tant qu'on ne les fait pas sauter tous les trois, la porte reste fermée. Ce livre ne vous demande même pas de décider d'arrêter. Pas tout de suite. Vous continuerez à fumer au début. Puis, jour après jour, exercice après exercice, quelque chose va changer en vous. Les automatismes vont se fissurer. Les illusions vont tomber. Et un matin, la cigarette n'aura tout simplement plus de prise sur vous. Pas de patchs. Pas de substituts. Pas de volonté surhumaine. Un programme de 15 jours, une méthode en 7 étapes, et une promesse : " Vous n'aurez plus jamais envie de fumer ".

Par Jean Bach
Chez EccE

|

Auteur

Jean Bach

Editeur

EccE

Genre

Dépendance

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Arrêter de fumer malgré soi

Jean Bach

Paru le 23/09/2026

90 pages

EccE

14,90 €

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Scannez le code barre 9782351954379
9782351954379
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