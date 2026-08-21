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#Essais

Nine Inch Nails

Paul

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Sorti en 1994, The Downward Spiral de Nine Inch Nails est souvent cité comme l'un des albums majeurs des années 1990, notamment pour son approche sonore et son impact sur les scènes industrielle et alternative. L'auteur propose une analyse détaillée des quatorze titres qui le composent, en s'appuyant sur les propos de Trent Reznor ainsi que sur les témoignages de musiciens et producteurs ayant participé à sa création. L'ouvrage revient sur la genèse de l'album, son contexte de production, ses thèmes et sa construction musicale. Il aborde également la tournée Self Destruct, ses 178 dates à travers le monde pendant dix-huit mois, et les stigmates qu'elle laissera sur le groupe.

Par Paul
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Paul

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

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Nine Inch Nails

Paul

Paru le 21/08/2026

128 pages

Le mot et le reste

17,00 €

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Scannez le code barre 9782384319183
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