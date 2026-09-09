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#Essais

Comment réaliser ses intentions

Selim Aïssel

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Pourquoi certaines intentions se réalisent-elles avec une étonnante fluidité, tandis que d'autres s'épuisent et s'évanouissent sans laisser de trace ? C'est ce que vous allez découvrir au fil de ces pages, en apprenant à dissoudre vos croyances limitantes, à unir volonté et lâcher-prise, et à formuler des intentions justes, pour vous-même, pour ceux qui vous entourent et pour le monde. Car c'est lorsque l'esprit et le coeur s'unissent véritablement qu'émerge une force capable de transformer la réalité. A la croisée des lois universelles de résonance et d'attraction, des découvertes scientifiques sur les champs électromagnétiques du cerveau et du coeur, et de la sagesse intemporelle des Ecoles de mystères, cet ouvrage trace une voie à la fois profonde et accessible. Alors, qu'attendez-vous pour faire de chaque journée l'expression vivante de vos aspirations les plus élevées ?

Par Selim Aïssel
Chez EccE

|

Auteur

Selim Aïssel

Editeur

EccE

Genre

Réussite personnelle

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Comment réaliser ses intentions

Selim Aïssel

Paru le 09/09/2026

68 pages

EccE

6,50 €

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Scannez le code barre 9782351954355
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