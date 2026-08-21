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#Roman francophone

Un pieu a soi

Ivan Berquiez

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Déjà culte, déjà mythique : Un pieu à soi ne laissera personne indifférent avec un postulat de base totalement inattendu : Virginia Woolf se serait-elle jetée dans la rivière si elle avait pu regarder Buffy contre les vampires ? Ce roman montre comment la fiction joue un rôle essentiel dans la construction du politique. "Ce que ce texte brillant, ludique, sensible et érudit met aussi au jour, c'est l'impossibilité de séparer ce que nos cadres d'analyse ont longtemps compartimenté : être une femme, être atteinte de troubles psychiques, être prise dans des rapports de domination sexuelle, vivre une histoire d'amour minorée, écrire sous la menace politique". (Chloé Delaume)

Par Ivan Berquiez
Chez Editions de la Variation

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Auteur

Ivan Berquiez

Editeur

Editions de la Variation

Genre

Littérature française

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Un pieu a soi

Ivan Berquiez

Paru le 29/10/2026

283 pages

Editions de la Variation

20,00 €

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Scannez le code barre 9782383890652
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