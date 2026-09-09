Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le nouvel atlas géographique du monde

Collectif, Libreria Geografica

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de référence pour partir à la découverte du monde ! Conçu par les plus grands spécialistes internationaux de cartographie, l'Istituto Geografico De Agostini, Libreria Geografica, et les Editions Glénat, cet atlas est l'ouvrage de référence indispensable pour tous les curieux et passionnés de cartes du monde. Grâce aux méthodes de pointe de la cartographie numérique, les cartes bénéficient d'une précision exceptionnelle. L'ouvrage rassemble 368 pages de cartes physiques et politiques ; des cartes thématiques de la France : géologie, météorologie, économie, démographie... ; un tableau d'assemblage pour faciliter la consultation des cartes par zone géographique ; une riche toponymie exploitant les noms locaux officiels ; un planisphère indiquant les fuseaux horaires terrestres ; un index répertoriant 120 000 noms de lieux ; un glossaire présentant près de 1000 termes géographiques.

Par Collectif, Libreria Geografica
Chez Glénat

|

Auteur

Collectif, Libreria Geografica

Editeur

Glénat

Genre

Atlas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le nouvel atlas géographique du monde par Collectif, Libreria Geografica

Commenter ce livre

 

Le nouvel atlas géographique du monde

Collectif, Libreria Geografica

Paru le 10/09/2026

368 pages

Glénat

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344076668
9782344076668
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.