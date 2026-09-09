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#Polar

Eaux troubles

Jean-Michel Beuriot, Philippe Richelle

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Un flic à deux visages. Dans le Paris occupé des années 1940, certains subissent l'oppression... et d'autres en profitent. C'est le cas de l'inspecteur Marsac. Ecoeuré par l'asservissement de la police française envers l'Occupant, il devient acheteur pour le bureau d'approvisionnement de l'Organisation Todt : de quoi s'assurer des fins de mois très lucratives. Mais le hasard le remet bientôt sur la route d'une vieille connaissance : Lucien Grenier, truand sanguinaire qu'il avait arrêté avant-guerre et que les Allemands ont libéré pour en faire un auxiliaire zélé et redouté. Grenier voit en Marsac un instrument idéal et lui ordonne d'infiltrer un réseau de Résistance, avec l'arrière-pensée de le démanteler. Marsac est pris au piège. Personnage aux motivations obscures, il va naviguer entre opportunisme, instinct de survie et tentation de rachat. Plus les enjeux montent, plus les risques se multiplient. Dans cet univers crépusculaire où chacun joue sa peau, Marsac devra décider jusqu'où il est prêt à aller... et ce qu'il acceptera de sacrifier. Après Secrets Bancaires, Les Mystères de la République ou encore Affaires d'Etat, Philippe Richelle retrouve Jean-Michel Beuriot, son complice de la superbe saga Amours Fragiles, pour un polar historique qui interroge avec force les choix et leurs conséquences en temps de guerre. A une époque où collaboration et Résistance rythment le quotidien, la tension explose à chaque page. Le récit nous plonge avec un réalisme saisissant au coeur des tourments de la Seconde Guerre mondiale. La série se poursuivra prochainement avec un second diptyque.

Par Jean-Michel Beuriot, Philippe Richelle
Chez Glénat

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Auteur

Jean-Michel Beuriot, Philippe Richelle

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

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Eaux troubles

Jean-Michel Beuriot, Philippe Richelle

Paru le 10/09/2026

64 pages

Glénat

18,00 €

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