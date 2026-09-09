Alaska Parano

Banni de son campus à la suite d'une mauvaise blague, en délicatesse avec sa mère et troublé par la mort récente de son père, avec qui il n'était plus en contact, Garrett Hastor plaque la Pennsylvanie et ses études de psycho pour se faire embaucher dans une conserverie de saumon en Alaska. Dans cet enfer d'écailles et de viscères aux allures de camp d'esclavage, où les saisonniers affluent du monde entier, Garrett paraît bizarrement s'épanouir, noue des amitiés. Mais c'est compter sans sa propension naturelle à insulter l'avenir. Car tel le saumon qui, guidé par un inexplicable instinct, parcourt des milliers de kilomètres pour retrouver ses rivières natales, Garrett semble irrésistiblement foncer vers les emmerdes. Mêlant enquête familiale, quête existentielle et portrait sans concession du capitalisme industriel, Jake Maynard signe un premier roman sombrement drôle et halluciné sur la masculinité, le deuil et l'inlassable recherche de la vérité.