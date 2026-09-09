Le 13 avril 2026, le cimentier Lafarge, fleuron de l'industrie française, a été reconnu coupable de financement de terrorisme pour avoir, dans la Syrie en guerre, maintenu coûte que coûte l'activité de son usine de Jalabiya jusqu'en septembre 2014. Justine Augier a minutieusement documenté le travail acharné d'une poignée de jeunes femmes - avocates, juristes, stagiaires - qui voulaient croire en la justice. Le procès, de nature exceptionnelle, a ainsi marqué un tournant dans l'impunité de la "personne morale" qu'est l'entreprise, pour atteindre un système où l'obsession du profit, la fuite en avant et la mise à distance rendent possible l'impensable. Dépliant un engrenage de faits difficiles à croire, ce livre est l'histoire d'une quête de vérité qui traque dans le langage et dans le droit les failles des discours, le cynisme des puissants.