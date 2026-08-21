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#Roman francophone

Les Enfants d'Ossibova

Tine Laclos

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Soudain plongé dans la tourmente de l'Histoire, Dinko prend la fuite avec la complicité de sa mère. Il se retrouve seul face à un monde en proie à la violence des adultes et à leurs guerres. Dinko s'engage alors dans un long périple peuplé de rencontres marquantes, de rêves et de visions fugitives qui le relient, le temps d'un songe, à ses origines. Au bout de l'errance, lors d'une ultime rencontre, viendra l'apprentissage du travail de la pierre, et avec lui l'horizon d'une possible reconstruction. Les Enfants d'Ossibova, avec ses péripéties, ses aventures et ses curieuses rencontres, est traversé par les thèmes de la perception de l'identité, de la migration, de l'exil... Quelle est la place de l'enfance dans un monde en guerre ?

Par Tine Laclos
Chez La contre allée

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Auteur

Tine Laclos

Editeur

La contre allée

Genre

Littérature française

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Les Enfants d'Ossibova

Tine Laclos

Paru le 21/08/2026

114 pages

La contre allée

16,00 €

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Scannez le code barre 9782376652007
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