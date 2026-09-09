Les secrets d'un mentaliste

Léo Brière, l'un des mentalistes les plus brillants de sa génération, vous révèle ses secrets pour libérer les pouvoirs de votre cerveau : télépathie, prédictions, techniques de mémorisation étonnantes et astuces pour développer vos capacités mentales. Ce livre ludique et pédagogique, étayé de nombreuses illustrations, expériences et vidéos (accessibles via des QR codes), vous guidera pas à pas pour surprendre votre entourage... et explorer les pouvoirs insoupçonnés de votre esprit.