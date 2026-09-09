Le Château de mes rêves

A l'aube de ses trente ans, Valancy est considérée par sa détestable famille comme une vieille fille. Ce qui lui est douloureux, ce n'est pas d'en être effectivement une, mais de n'avoir jamais eu l'occasion d'être autre chose. La jeune femme ne trouve du réconfort que dans une poignée de lectures interdites et au coeur de son Château Bleu, un palais imaginaire qui habite ses rêveries nocturnes, où elle se mue en Reine splendide, loin de son quotidien monotone. Jusqu'à ce qu'une lettre bouleverse son existence. Pour la première fois, Valancy décide de vivre exactement selon son bon plaisir. Sans laisser la peur la corseter. S'ouvre alors à elle un monde inattendu et libre, rempli d'amour et d'aventures, dépassant tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer dans ses songes les plus secrets...