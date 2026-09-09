Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Château de mes rêves

Lucy Maud Montgomery

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'aube de ses trente ans, Valancy est considérée par sa détestable famille comme une vieille fille. Ce qui lui est douloureux, ce n'est pas d'en être effectivement une, mais de n'avoir jamais eu l'occasion d'être autre chose. La jeune femme ne trouve du réconfort que dans une poignée de lectures interdites et au coeur de son Château Bleu, un palais imaginaire qui habite ses rêveries nocturnes, où elle se mue en Reine splendide, loin de son quotidien monotone. Jusqu'à ce qu'une lettre bouleverse son existence. Pour la première fois, Valancy décide de vivre exactement selon son bon plaisir. Sans laisser la peur la corseter. S'ouvre alors à elle un monde inattendu et libre, rempli d'amour et d'aventures, dépassant tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer dans ses songes les plus secrets...

Par Lucy Maud Montgomery
Chez J'ai lu

|

Auteur

Lucy Maud Montgomery

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Château de mes rêves par Lucy Maud Montgomery

Commenter ce livre

 

Le Château de mes rêves

Lucy Maud Montgomery trad. Hélène Le Beau

Paru le 09/09/2026

416 pages

J'ai lu

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290437520
9782290437520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.