Puzzle 48 pièces - La Bretagne

Le puzzle montre une carte illustrée de la Bretagne, découpée en 48 pièces représentant ses départements (y compris La Loire-atlantique). Chaque zone met en avant un monument, une spécialité culinaire, un animal ou un symbole culturel typique de l'endroit. L'ensemble est entouré d'éléments maritimes - phares, bateaux, animaux marins - qui rappellent l'identité très côtière de la région. On y retrouve aussi des villes importantes, des sites naturels, des mégalithes, ainsi que des spécialités bretonnes comme les crêpes, le kouign-amann ou les caramels au beurre salé. En résumé, c'est une carte ludique et colorée qui rassemble les grands symboles de la Bretagne, de son patrimoine à sa gastronomie.