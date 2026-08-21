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Puzzle 48 pièces - La Bretagne

Xxx

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Le puzzle montre une carte illustrée de la Bretagne, découpée en 48 pièces représentant ses départements (y compris La Loire-atlantique). Chaque zone met en avant un monument, une spécialité culinaire, un animal ou un symbole culturel typique de l'endroit. L'ensemble est entouré d'éléments maritimes - phares, bateaux, animaux marins - qui rappellent l'identité très côtière de la région. On y retrouve aussi des villes importantes, des sites naturels, des mégalithes, ainsi que des spécialités bretonnes comme les crêpes, le kouign-amann ou les caramels au beurre salé. En résumé, c'est une carte ludique et colorée qui rassemble les grands symboles de la Bretagne, de son patrimoine à sa gastronomie.

Par Xxx
Chez Locus Solus Editions

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Auteur

Xxx

Editeur

Locus Solus Editions

Genre

Jeux

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Puzzle 48 pièces - La Bretagne

Xxx

Paru le 21/08/2026

Locus Solus Editions

7,90 €

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Scannez le code barre 9782368341735
9782368341735
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