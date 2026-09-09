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#Roman francophone

Latex

Samuel Dock

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Samuel est fétichiste. Quand sa vie professionnelle s'interrompt, il lui arrive de revêtir une combinaison de latex, un masque en silicone et d'aller à la recherche du plaisir. Cela ne veut pas nécessairement dire assouvissement sexuel : transformé par son armure noire, luisante et souple qui efface les aspérités de son corps, devenu un autre, il se crée une nouvelle manière d'être au monde. Depuis l'enfance - il avait cinq ans lorsqu'il fixait du regard les motards en cuir qui doublaient la voiture de ses parents - cette fascination ne l'a jamais quitté. Elle l'a conduit vers une communauté qui n'est jamais sérieusement montrée, avec ses lieux, ses rites, ses liens, son esthétique. Et, aussi, parfois, sa tendresse. Dans cet autoportrait, quant à lui sans masque, mais aussi sans exhibitionnisme, l'auteur raconte vingt ans d'une dissidence sexuelle dont peu soupçonnent l'existence. Addiction, refuge, fable, jouissance réelle et vie idéale, voilà ce qu'est cette vie en latex. Alors même que notre époque prétend célébrer toutes les identités, elle trace pourtant la frontière entre les plaisirs acceptables et les autres. Pourquoi faudrait-il mépriser, railler ou pathologiser celle-ci ? Commençons par lire. En publiant ce livre, Samuel Dock fait acte de courage, car il est psychologue clinicien, métier où la crédibilité est liée à la retenue. Il écrit à découvert. Non pas pour lui, mais pour tout un monde à qui l'on enjoint encore de rester caché, et honteux. Si personne ne s'avance, l'isolement et la douleur persisteront.

Par Samuel Dock
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Samuel Dock

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Latex

Samuel Dock

Paru le 10/09/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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