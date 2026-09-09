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#Roman graphique

Un gaulois immortel

Catel

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C'est le scénariste qui nous a tant donné : un héros immortel, Astérix ; et ses amis, envahisseurs, druide, barde, chef ou César ; un monde bagarreur, amical, plein de fantaisie et de passion pour l'histoire ; des thèmes légendairement traités, capitalisme (Obélix et Cie), découverte du pays (Le Tour de Gaule), sans oublier les expéditions, jusqu'aux vikings et à l'Egypte de Cléopâtre... . Ce génie qui a forgé notre imaginaire, c'est René Goscinny. Il nous a offert des lieux (Petitbonum), des mots légendaires (Ils sont fous ces romains), quelques données de latin (alea jacta est), un certain sens de l'amitié, du désaccord, de la résistance, de l'aventure. Tout un rêve gaulois... Nous accompagnons, dans ce deuxième tome du " Roman des Goscinny " cet écrivain d'exception, et ainsi le Petit Nicolas, ses nombreux copains, Lucky Luke, Iznogoud. On découvre que cet homme passionné, doux, exigeant, plein de drôlerie et d'inquiétude, a découvert et formé toute la bande dessinée française, de Cabu à Brétécher, de Gotlib à tant d'autres, en dirigeant en particulier le magazine Pilote. Catel, illustratrice et autrice inspirée, célèbre pour ses biographies dessinées, nous livre ici l'histoire d'un homme extraordinaire, parti trop jeune. Accompagnée par Anne Goscinny, sa fille, Catel nous ouvre l'atelier du créateur : comment il écrit, imagine, ose, de sa feuille de papier à l'écran, sans jamais cesser de s'amuser et de vouloir amuser. Une oeuvre et un héritage prolongés par sa fille, malgré la tristesse, avec, au coeur de tout : l'imagination. " Le Roman des Goscinny " : un chef-d'oeuvre de la bande dessinée et un grand succès en librairie, dont voici le deuxième tome, mêlant récit, choses vues, vie personnelle, et archives inoubliables.

Par Catel
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Catel

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Romans graphiques

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Un gaulois immortel

Catel

Paru le 10/09/2026

350 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Scannez le code barre 9782246813491
9782246813491
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