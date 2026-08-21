Pourquoi les êtres humains acceptent-ils de coopérer avec des inconnus ? Comment sommes-nous passés de petites communautés, où tous se connaissaient, à des sociétés de plusieurs millions d'individus capables de commercer, de bâtir des villes et de se soumettre aux mêmes règles ? Ara Norenzayan apporte une réponse aussi audacieuse que solidement étayée. L'essor des grandes civilisations doit beaucoup à l'apparition de dieux omniscients, ces divinités censées voir les actes cachés, récompenser les justes et punir les tricheurs. La crainte de leur jugement aurait favorisé la confiance et la loyauté au-delà du cercle familial ou tribal, rendant ainsi possible une coopération humaine d'une ampleur sans précédent. Les dieux omniscients ne propose pas une simple histoire des religions. L'ouvrage constitue une vaste enquête scientifique sur les relations entre les croyances, la morale et l'organisation des sociétés. Croisant psychologie expérimentale, anthropologie, histoire et évolution culturelle, Ara Norenzayan explique pourquoi certaines religions se sont répandues dans le monde tandis que des milliers d'autres ont disparu. Il montre comment les rites, les sacrifices et les manifestations publiques de la foi renforcent la confiance entre les membres d'une communauté, mais aussi pourquoi les athées ont longtemps éveillé la méfiance. Ce mécanisme possède cependant son revers. Les croyances qui favorisent la solidarité au sein d'un groupe peuvent également creuser la distance avec ceux qui n'en font pas partie et nourrir les affrontements religieux. La religion apparaît ainsi comme une force capable de développer la coopération tout en accentuant les conflits. Dans les sociétés occidentales sécularisées, la police, les tribunaux et l'Etat ont progressivement repris une partie des fonctions autrefois attribuées à la surveillance divine. La coopération peut désormais se maintenir sans la croyance en un dieu qui voit tout. Pourtant, dans une grande partie du monde, les dieux omniscients continuent de façonner la morale, la confiance et la vie collective. Enfin traduit en français et préfacé par Samuel Veissière, cet ouvrage d'Ara Norenzayan est devenu une référence internationale en psychologie de la religion. Un essai majeur pour comprendre ce que les croyances ont apporté aux sociétés humaines et ce que nos institutions modernes leur doivent encore. "Un récit fascinant sur la manière dont les dieux omniscients ont permis à l'humanité de passer de petits groupes de chasseurs-cueilleurs à d'immenses sociétés". Jonathan Haidt, auteur de La Supériorité morale "Un livre saisissant et solidement étayé, qui replace la foi là où Darwin la situait, au coeur de la vie sociale et de la coopération". Frans de Waal, auteur de Le Bonobo, Dieu et nous