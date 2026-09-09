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Où va l'argent des pauvres

Denis Colombi

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Même s'ils en ont peu, les pauvres ont de l'argent. Cet argent est source de fantasmes : on l'imagine mal dépensé, mal utilisé, mal alloué. Pourtant, on s'interroge peu sur la manière dont ils le gèrent, ce qu'il devient et qui il enrichit. Des émeutes du Nutella à la baisse des APL, en passant par le steak doré de Franck Ribéry, cet essai déconstruit notre perception de la pauvreté et interroge notre rapport à la consommation : la place du luxe ou du superflu dans nos vies, les dépenses contraintes, la nécessité - ou non - des "petits plaisirs" que l'on s'octroie, ou encore l'influence du regard de l'autre sur nos achats.

Par Denis Colombi
Chez Payot

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Auteur

Denis Colombi

Editeur

Payot

Genre

Sociologie

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Où va l'argent des pauvres

Denis Colombi

Paru le 09/09/2026

328 pages

Payot

9,50 €

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