De la tyrannie démocratique

"Ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garantie qu'on y trouve contre la tyrannie". Dans les années 1830, Alexis de Tocqueville s'embarque pour le Nouveau monde, avec l'envie de résoudre ce qui est pour lui une énigme : comment les institutions démocratiques peuvent-elles fonctionner dans un pays qui cultive la liberté extrême ? De son expérience américaine, il note que c'est l'égalité, et non la liberté, qui constitue le caractère distinctif des démocraties modernes. Le risque est que les citoyens se replient sur eux-mêmes, sur leur sphère privée, se désintéressent du politique et de la chose publique. Individualisme et indifférence sont les deux maux qui menacent la démocratie.
Par
Alexis de Tocqueville, Tocqueville alexis De Chez
Payot
Commenter ce livre