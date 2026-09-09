De la tyrannie démocratique

"Ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garantie qu'on y trouve contre la tyrannie". Dans les années 1830, Alexis de Tocqueville s'embarque pour le Nouveau monde, avec l'envie de résoudre ce qui est pour lui une énigme : comment les institutions démocratiques peuvent-elles fonctionner dans un pays qui cultive la liberté extrême ? De son expérience américaine, il note que c'est l'égalité, et non la liberté, qui constitue le caractère distinctif des démocraties modernes. Le risque est que les citoyens se replient sur eux-mêmes, sur leur sphère privée, se désintéressent du politique et de la chose publique. Individualisme et indifférence sont les deux maux qui menacent la démocratie.