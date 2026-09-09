Si vous n'allez pas bien, comment voulez-vous avoir la force de changer la société ? Voyant à quel point ses étudiantes souffraient psychiquement de leur condition de femmes noires (dépression, faible estime de soi, solitude, envies de suicide, etc.), bell hooks a créé un groupe de parole. En échangeant sur ce qu'elles vivent, en trouvant collectivement des solutions, les femmes deviennent soeurs, elles deviennent puissantes, et elles peuvent se concentrer totalement sur leurs luttes politiques. Avec ce livre, bell hooks combat la médicalisation de la santé mentale, vue comme un amortisseur social, et défend la visée politique d'un authentique développement personnel, source d'émancipation. En travaillant sur la représentation de soi et de son propre corps, en construisant le sens du collectif, il est possible de se défaire de l'amertume, de décoloniser son psychisme, et d'agir.