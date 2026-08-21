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#Bande dessinée jeunesse

La danseuse debout

François Duprat

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Héloïse et sa maman s'installent à la campagne, dans l'ancienne maison de leur lointaine aïeule Odette, pour démarrer une nouvelle vie au vert... Mais la jeune fille, privée de réseau et raillée par les élèves de son nouveau collège, se sent vite isolée. Pourquoi subit-elle de telles moqueries ? Quel est le lien avec cette fameuse Odette Duchemin, qui semble encore hanter la mémoire des gens ? Comment réussir à trouver sa place ? Petit à petit, certaines personnes, notamment des femmes, vont s'ouvrir à l'adolescente. Portée par ces échanges et les choix audacieux qu'Odette a fait par le passé, Héloïse va grandir et s'affirmer, grâce aussi à quelques pas de danse.

Par François Duprat
Chez Editions de la Gouttière

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Auteur

François Duprat

Editeur

Editions de la Gouttière

Genre

BD jeunesse divers

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La danseuse debout

François Duprat

Paru le 21/08/2026

80 pages

Editions de la Gouttière

14,70 €

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