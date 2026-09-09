Anatomie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en STAPS

Ce cahier de révision propose une approche interactive et visuelle de l'anatomie humaine. Du système musculo-squelettique au système nerveux, en passant par les systèmes circulatoire, digestif et reproducteur, il propose une visite complète de l'organisme humain. Chaque chapitre guide l'étudiant à travers des schémas détaillés à colorier et à légender. Le livre est divisé en six chapitres principaux, couvrant l'ensemble des systèmes majeurs du corps humain : Systèmes du corps et tissus, système musculo-squelettique, système nerveux, systèmes circulatoire et respiratoire, systèmes digestif, urinaire et lymphatique, systèmes endocrinien et reproducteur. Plus de 100 illustrations permettent une assimilation active des connaissances, tandis que des textes à trous et quiz en fin de chapitre permettent de contrôler les connaissances acquises. L'ensemble des corrigés sont disponibles à la fin de l'ouvrage.