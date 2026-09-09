Biologie végétale en pratique - Cahier d'activités pour réussir en sciences

Ce cahier de révision propose une approche structurée pour comprendre les structures et processus des végétaux. En couvrant les groupes de plantes allant des algues aux gymnospermes, chaque chapitre guide l'étudiant à travers des schémas détaillés à colorier et à légender. Six chapitres thématiques permettent une progression logique : le métabolisme et la reproduction, les cycles de vie, les racines, les tiges, les feuilles, ainsi que les fleurs et les fruits. Plus de 100 illustrations permettent une assimilation active des connaissances, tandis que des textes à trous et quiz en fin de chapitre permettent de contrôler les connaissances acquises. L'ensemble des corrigés sont disponibles à la fin de l'ouvrage.