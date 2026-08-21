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#Roman étranger

Tout s'effondre

Chinua Achebe

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Dans le village ibo d'Umuofia, Okonkwo est un homme écouté dont la puissance et le courage sont vantés par tous, un fermier prospère qui veille sur ses trois épouses et sur ses huit enfants, un sage guerrier jouissant de la confiance des anciens. Son monde repose sur un équilibre cohérent de règles et de traditions, mais l'extérieur s'apprête à violer cette réalité qui semblait immuable : les missionnaires d'abord, les colons britanniques ensuite vont bouleverser irrémédiablement l'existence de tout un peuple. Tragique roman à la langue limpide, Tout s'effondre rend hommage à l'Afrique précoloniale à l'aube de sa décomposition. "Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur" , dit un proverbe africain. Avec cette fable cruelle, Chinua Achebe devenait l'un des premiers lions du continent à prendre la plume. Publié en 1958, Tout s'effondre a été traduit en une cinquantaine de langues et vendu à des dizaines de millions d'exemplaires.

Par Chinua Achebe
Chez Belles Lettres

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Auteur

Chinua Achebe

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Tout s'effondre

Chinua Achebe trad. Pierre Girard

Paru le 21/08/2026

250 pages

Belles Lettres

14,50 €

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