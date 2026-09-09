Rédacteur territorial, Rédacteur territorial principal

Erratum : nous ne proposons pas de complément, car l'ensemble des éléments envisagés pour compléments ont été intégrés à l'ouvrage. Cet ouvrage s'adresse aux candidats des concours externe, interne et 3e voie de Rédacteur territorial et Rédacteur territorial principal (catégorie B). Toutes les épreuves : - Epreuves écrites d'admissibilité - Note à partir d'un dossier. - Rapport avec solutions opérationnelles à partir d'un dossier. - Les séries de questions portant sur l'un des domaines suivants (au choix, lors de l'inscription du candidat) : droit public, action sanitaire et sociale, finances publiques ou droit civil. - Epreuve orale d'admission - Entretien avec le jury. La préparation pas à pas pour réussir - Les infos utiles : tout ce qu'il faut savoir de l'inscription au jour J. - Les connaissances par spécialité : finances, droit public, action sanitaire et sociale, droit civil. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie et les conseils pour progresser. - Les entraînements : des QCM, exercices et annales corrigés.