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#Roman étranger

Jardin de pierres

Charlotte Wood

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Epuisée, en pleine crise existentielle, une femme, athée, quitte Sydney pour rejoindre une petite communauté religieuse située au coeur d'une région rurale d'Australie. Peu à peu, elle épouse le rythme des soeurs et embrasse la paix de ce lieu coupé du monde. Elle éprouve un plaisir inédit dans l'accomplissement de tâches simples et répétitives, apprécie la beauté du silence et de la nature qui l'entoure. Jusqu'au jour où une série d'événements l'oblige à faire face à la réalité extérieure, et à son passé. "Un livre d'une immense puissance". The Guardian "Une pause rare dans un monde aux sollicitations incessantes". Australian Book Review Traduit de l'anglais (Australie) par Sabine Porte Charlotte Wood est une autrice australienne. Elle a publié sept romans, dont deux ont été traduits en français, et trois essais. Jardin de pierres a été finaliste du Booker Prize en 2024 et a figuré dans la liste des dix meilleurs livres de l'année du New York Times et du Washington Post.

Par Charlotte Wood
Chez Seuil

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Auteur

Charlotte Wood

Editeur

Seuil

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Jardin de pierres

Charlotte Wood trad. Sabine Porte

Paru le 21/08/2026

272 pages

Seuil

23,00 €

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Scannez le code barre 9782021597332
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