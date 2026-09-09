La recluse de Saint-Flour

A l'heure des règlements de comptes de la Libération, Esther Albouy, jeune employée des Postes, est tondue en place publique, emprisonnée puis bannie de sa propre ville. Quel crime a-t-elle pu commettre pour subir un tel sort ? Revenue en secret dans la maison familiale de Saint-Flour, elle va s'y enfermer et vivre recluse pendant près de quarante ans. En octobre 1983, sous les yeux d'une France incrédule, les hommes du GIGN donnent l'assaut. Ils vont découvrir l'horreur. Soudain, les fantômes de l'Occupation refont surface. Grégoire Kauffmann exhume les pièces de ce drame marqué par les non-dits, l'indifférence et les distorsions de la mémoire. Il brosse le portrait d'un pays animé par l'esprit de vengeance, les rumeurs et les passions de l'épuration. Dans cette ville du Cantal marquée par une vieille tradition d'enfermement des femmes héritée du Moyen Age, la séquestration d'Esther va réveiller un monde disparu. Un récit captivant qui lève le voile sur l'une des plus fascinantes énigmes de l'après-guerre.