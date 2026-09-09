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La force d'être juste

Jean Birnbaum

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"La Cause est condamnée à l'échec quand elle se prétend entièrement bonne, ton action est vouée au pire dès lors qu'elle se croit pure". Il y a mille raisons de s'insurger contre le monde tel qu'il est, mais agir comme si le sanglant XX ? siècle n'avait pas eu lieu, c'est se condamner à refaire les mêmes erreurs, les mêmes horreurs. Afin de surmonter cette malédiction, Jean Birnbaum bâtit un pont entre les révoltes d'hier et d'aujourd'hui. Evoquant ses souvenirs de jeune militant, il propose un voyage en compagnie de figures comme George Orwell, Simone Weil ou Edgar Morin. Parce qu'ils ont eu la force d'être justes, parce qu'ils ont dénoncé les mensonges et les crimes qui déshonoraient leur idéal, ces dissidents ont été traités de traîtres, de fascistes... Ce ne sont ni des héros ni des saints. Reste qu'ils ont indiqué une voie étroite. Lutter sans se mentir, s'engager les yeux ouverts, voilà qui relève de l'exception. Mais puisque tout est à refaire, c'est le seul pari digne de ce nom.

Par Jean Birnbaum
Chez Flammarion

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Auteur

Jean Birnbaum

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique internati

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La force d'être juste

Jean Birnbaum

Paru le 09/09/2026

174 pages

Flammarion

8,60 €

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Scannez le code barre 9782080166197
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