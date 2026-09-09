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Le Fantôme de l'opéra - Grands Classiques Larousse

Gaston Leroux

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Au xixe siècle, le palais Garnier est le lieu de rendez-vous incontournable du Tout-Paris. Mais derrière les dorures et les soirées élégantes, le théâtre devient le décor d'événements de plus en plus inquiétants : la mort mystérieuse d'un machiniste, la chute d'un immense lustre sur le public, l'enlèvement en pleine représentation de la jeune chanteuse vedette... Dans l'ombre des coulisses rôde un être que tous appellent "le fantôme de l'Opéra" . Fasciné par la voix de Christine Daaé, l'étoile montante de la troupe, il est prêt à tout pour la garder sous son emprise. Qui parviendra à déjouer ses plans avant qu'il ne provoque de nouveaux drames ? Tour à tour roman policier, roman historique, roman d'amour et roman d'aventures, Le Fantôme de l'Opéra est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littérature française, à découvrir dans une version abrégée accessible à tous !

Par Gaston Leroux
Chez Larousse

|

Auteur

Gaston Leroux

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le Fantôme de l'opéra - Grands Classiques Larousse

Gaston Leroux

Paru le 10/09/2026

256 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036097537
9782036097537
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