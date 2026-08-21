Dès 1924, D. H. Lawrence faisait un constat sans appel : par sa propre faute, l'homme a été rejeté de la Nature. Son rapport mécanique à ce qui l'entoure détruit non seulement son environnement mais le tue, lui aussi, à petit feu. Pour rompre le maléfice, l'homme doit cesser de vouloir conquérir. Pour vivre à nouveau, il doit laisser le dieu Pan renaître de ses cendres. Au cours de cette mise en garde nerveuse et visionnaire, Lawrence convoque la puissance vitale du mythe. Roche, arbres, feu, étoiles... Conte moderne, méditation lyrique, Pan en Amérique nous transporte dans une nature sauvage et sensuelle dont on sort comme d'un rêve. Revient au lecteur de trancher : "Nous pouvons encore choisir entre l'univers vivant de Pan et l'univers mécanique conquis de l'humanité moderne. "