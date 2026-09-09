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Mary Cassatt

Sandrine Andrews, A préciser

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" J'ai touché certaines personnes par mon art ; elles ont ressenti l'amour et la vie. Pouvez-vous m'offrir quelque chose de comparable à cette joie pour un artiste ? " Mary Cassatt Mary Cassatt est une peintre américaine qui s'installe définitivement à Paris en 1873 après de nombreux voyages et une formation auprès de plusieurs artistes. Proche d'Edgar Degas, elle évolue aux côtés des impressionnistes sans jamais s'y rattacher officiellement. Féministe avant l'heure, elle s'impose dans un milieu artistique largement masculin et renouvelle profondément la représentation de la maternité, qu'elle peint avec une sensibilité moderne et singulière, sans avoir elle-même connu la maternité. Surnommée "la peintre des madones modernes" , figure majeure de l'art moderne, elle mène une carrière riche de plus de cinquante ans, explorant aussi bien la peinture que la gravure, un domaine alors peu accessible aux femmes. Richement illustré, cet ouvrage retrace la vie et l'oeuvre de Mary Cassatt et met en lumière un féminisme personnel, fondé sur l'égalité dans la différence et la valorisation du rôle de la mère.

Par Sandrine Andrews, A préciser
Chez Larousse

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Auteur

Sandrine Andrews, A préciser

Editeur

Larousse

Genre

Essais biographiques

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Mary Cassatt

Sandrine Andrews, A préciser

Paru le 10/09/2026

128 pages

Larousse

14,99 €

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Scannez le code barre 9782036094734
9782036094734
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