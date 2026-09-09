" J'ai touché certaines personnes par mon art ; elles ont ressenti l'amour et la vie. Pouvez-vous m'offrir quelque chose de comparable à cette joie pour un artiste ? " Mary Cassatt Mary Cassatt est une peintre américaine qui s'installe définitivement à Paris en 1873 après de nombreux voyages et une formation auprès de plusieurs artistes. Proche d'Edgar Degas, elle évolue aux côtés des impressionnistes sans jamais s'y rattacher officiellement. Féministe avant l'heure, elle s'impose dans un milieu artistique largement masculin et renouvelle profondément la représentation de la maternité, qu'elle peint avec une sensibilité moderne et singulière, sans avoir elle-même connu la maternité. Surnommée "la peintre des madones modernes" , figure majeure de l'art moderne, elle mène une carrière riche de plus de cinquante ans, explorant aussi bien la peinture que la gravure, un domaine alors peu accessible aux femmes. Richement illustré, cet ouvrage retrace la vie et l'oeuvre de Mary Cassatt et met en lumière un féminisme personnel, fondé sur l'égalité dans la différence et la valorisation du rôle de la mère.