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Home Sick Pilots

Dan Watters, Caspar Wijngaard

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Eté 1994. Une maison hantée chemine à travers la Californie. A l'intérieur se trouve Ami, la chanteuse d'un groupe punk de lycée, disparue depuis des semaines. Comment est-elle arrivée là ? Et que lui veut cette demeure qui semble animée d'une volonté propre ? Cette maison si étrange a manifestement été dépouillée de plusieurs artefacts voilà bien des années, et elle compte sur - Ami pour tous les retrouver... coûte que coûte.

Par Dan Watters, Caspar Wijngaard
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Dan Watters, Caspar Wijngaard

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Fantastique

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Home Sick Pilots

Dan Watters, Caspar Wijngaard

Paru le 21/08/2026

400 pages

Urban Comics Editions

36,50 €

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Scannez le code barre 9791026822127
9791026822127
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