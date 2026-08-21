Home Sick Pilots

Eté 1994. Une maison hantée chemine à travers la Californie. A l'intérieur se trouve Ami, la chanteuse d'un groupe punk de lycée, disparue depuis des semaines. Comment est-elle arrivée là ? Et que lui veut cette demeure qui semble animée d'une volonté propre ? Cette maison si étrange a manifestement été dépouillée de plusieurs artefacts voilà bien des années, et elle compte sur - Ami pour tous les retrouver... coûte que coûte.