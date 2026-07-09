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Abrahée

Anne Robillard

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Que l'ultime bataille commence ! Après une lutte victorieuse, les magiciens d'Enkidiev ont enfi n un peu de répit... mais la paix est encore loin. Tout près, deux ennemis redoutables demeurent : Anthel et l'onyx. Transporté par Naryth, un magicien ressuscité, l'onyx se dirige droit vers le Château d'Emeraude avec un objectif précis : éliminer Anthel. Alors que le combat fait rage entre les deux sorciers, les magiciens assistent, impuissants, à l'affrontement qui pourrait décider du sort du monde. Mais ils ne s'attendaient pas à l'arrivée d'un nouvel allié...

Par Anne Robillard
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Anne Robillard

Editeur

Michel Lafon

Genre

Mondes fantastiques

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Abrahée

Anne Robillard

Paru le 09/07/2026

352 pages

Michel Lafon

18,95 €

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Scannez le code barre 9782749964164
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