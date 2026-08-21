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#Roman francophone

Divas

Martine Delvaux

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"Il ne s'agit pas ici d'attraper les divas, toutes les divas, dans le but de les collectionner, d'en faire une encyclopédie ou un dictionnaire, de coller sur elles des connaissances exhaustives, un savoir universitaire, il ne s'agit pas de les épingler comme on le fait avec les papillons. Non, il s'agit simplement d'en choisir certaines, d'écouter leurs voix monter pour y puiser une leçon de création et d'ambition, en même temps que d'humanité et d'humilité. Ce livre est un geste d'amour à leur endroit, un salut final, une révérence pour les remercier de permettre à des femmes comme moi, tentées de se cacher dans la solitude et le silence pour échapper à la violence, de continuer à essayer, malgré tout, de parler". MARTINE DELVAUX a notamment publié Thelma, Louise & moi, Le monde est à toi, Pompières et pyromanes, ainsi que Le boys club. En 2024, Ca aurait pu être un film a été sélectionné au prix Médicis essai. Divas est son plus récent livre.

Par Martine Delvaux
Chez Héliotrope

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Auteur

Martine Delvaux

Editeur

Héliotrope

Genre

Littérature française

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Divas

Martine Delvaux

Paru le 21/08/2026

352 pages

Héliotrope

20,00 €

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Scannez le code barre 9782898222481
9782898222481
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