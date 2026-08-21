Jardins des bords de Loire

Faire les "jardins de la Loire" comme on fait "les châteaux de la Loire" ? C'est la promenade à laquelle vous invite ce numéro des Dossiers de l'Art , de Villandry à Chaumont-sur-Loire, de Talcy à Cheverny. Au fil d'une sélection qui met en lumière la variété du patrimoine vert des bords de Loire, vous découvrirez vingt lieux hors du commun, choisis pour leur dimension historique et leurs qualités paysagères ou botaniques, et qui composent ensemble une illustration vivante de l'histoire de l'art des jardins.