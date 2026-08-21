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Jardins des bords de Loire

Michèle Quentin

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Faire les "jardins de la Loire" comme on fait "les châteaux de la Loire" ? C'est la promenade à laquelle vous invite ce numéro des Dossiers de l'Art , de Villandry à Chaumont-sur-Loire, de Talcy à Cheverny. Au fil d'une sélection qui met en lumière la variété du patrimoine vert des bords de Loire, vous découvrirez vingt lieux hors du commun, choisis pour leur dimension historique et leurs qualités paysagères ou botaniques, et qui composent ensemble une illustration vivante de l'histoire de l'art des jardins.

Par Michèle Quentin
Chez Faton

|

Auteur

Michèle Quentin

Editeur

Faton

Genre

Histoire et aménagement des ja

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Jardins des bords de Loire

Michèle Quentin

Paru le 21/08/2026

80 pages

Faton

11,00 €

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Scannez le code barre 9782878444339
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